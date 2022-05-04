البيت الأبيض: نجمة كرة السلة غرينر اعتقلت عن طريق الخطأ في روسيا

تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإفراج عن نجمة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، بريتني غرينر، معتبرا أنه تم إلقاء القبض عليها "عن طريق الخطأ" في مطار في روسيا لوجود زيت نبات الحشيش المخدر معها.

وبحسب شبكة "اي اس بي ان" فإن إدارة البيت الأبيض تكافح بقوة أكبر من أجل إطلاق سراح غرينر خارج القنوات القانونية.

مادة اعلانية

كما أن إدارة البيت الأبيض سمحت لزملاء غرينر وأنصارها للتعبير عن اعتراضهم بقوة على قرار حبس اللاعبة، وذلك بعد فترة من دعوة الفريق القانوني لغرينر الجماهير بعد إحداث أي جلبة قد تضر بموقفها القانوني.

وقالت ليندسي كاجاوا كولاس، ممثلة جرينر لشبكة "اي اس بي ان" : بريتني محتجزة منذ 75 يومًا ونتوقع أن يقوم البيت الأبيض بكل ما هو ضروري لإعادتها إلى منزلها.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز": بهذا التصميم، سيقود مكتب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن الفريق المشترك لتأمين الإفراج عن بريتني غرينر.

وألقي القبض على غرينر (31 عامًا) في فبراير في مطار شيريميتيفو الدولي بالقرب من موسكو، حيث زعمت السلطات الروسية أنها عثرت على خراطيش السجائر الإلكترونية في حقائبها.

ولم يتم توجيه اتهامات رسمية للاعبة الأمريكية لكن من المقرر عقد جلسة استماع لها في 19 مايو الجاري.