.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التونسية أنس جابر تبلغ نصف نهائي دورة مدريد

  • الخط
أنس جابر
أنس جابر أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم

التونسية أنس جابر تبلغ نصف نهائي دورة مدريد

مدريد - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

بلغت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالمياً نصف نهائي دورة مدريد للألف على ملاعب ترابية، بفوزها على الرومانية سيمونا هاليب الأربعاء 6-3 و6-2.

ونجحت جابر (27 عاماً)، أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، في إقصاء هاليب حاملة اللقب مرتين في 2016 و2017 والمصنفة أولى عالمياً سابقاً.

وهذه أوّل مرة هذه السنة تبلغ جابر نصف نهائي إحدى بطولات الالف والثانية في مسيرتها بعد انديان ويلز الخريف الماضي.

وتلتقي جابر، أعلى مصنفة متبقية في الدورة، في نصف النهائي الفائزة بين الأميركية أماندا أنيسيموفا والروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا.

وهو الفوز الـ31 لجابر في مدريد، لتقف على بُعد فوز واحد من معادلة رقم التشيكية بترا كفيتوفا.

وما زالت التونسية تبحث عن لقبها الثاني بعد تتويجها في دورة برمنغهام الإنجليزية على العشب العام الماضي، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقباً ضمن دورات رابطة المحترفات.

وكان اللقاء الرابع بين جابر وهاليب (21 عالمياً) لكن الأول على الملاعب الترابية، فعادلت التونسية 2-2.

وكانت جابر قد ثأرت من السويسرية بيليندا بنتشيتش واقصتها من الدور السابق، بعد سقوطها أمامها الشهر الفائت في نهائي دورة تشارلستون الأميركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
في محاولة لتحسين صورتها.. طالبان تتعهد بترميم الآثار التاريخية وإعادة المنهوب منها في محاولة لتحسين صورتها.. طالبان تتعهد بترميم الآثار التاريخية وإعادة المنهوب منها
اكتشف المزيد