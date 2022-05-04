رانغنيك: رونالدو لا يريد اللعب في قلب الهجوم

أكد المدرب المؤقت رالف رانغنيك أن مانشستر يونايتد يجب أن يتعاقد مع مهاجمين اثنين "يجيدان كرة القدم الحديثة" لإضافة جودة حقيقية للفريق عندما يبدأ المدرب الجديد إيريك تن هاغ مهمته.

وسيترك رانغنيك منصبه في نهاية الموسم. وقال المدرب الجديد لمنتخب النمسا، والذي سيبقى في أولد ترافورد في منصب استشاري، إن العثور على لاعب يمكنه مشاركة كريستيانو رونالدو عبء التسجيل سيكون أحد أهم مهام تن هاغ.

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ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز وأحرز 57 هدفا هذا الموسم أي أقل بفارق 27 هدفا من مانشستر سيتي المتصدر.

وسجل المهاجم البرتغالي رونالدو 24 هدفا في 38 مباراة بجميع المسابقات منها 18 في الدوري.

وقال رانغنيك: كريستيانو لا يلعب في قلب الهجوم ولا يريد اللعب في هذا المركز، من الواضح أن النادي يحتاج إلى مهاجمين جديدين على الأقل يمنحان هذا الفريق المزيد من الجودة والخيارات.

وتابع: نحتاج إلى مهاجمين ينتميان لكرة القدم الحديثة. ليس بالضرورة أن يكونا في مركز الجناح. إذا نظرت إلى كرة القدم العالمية، لا يوجد الكثير من الفرق الكبرى التي لا تزال تلعب بمهاجمين اثنين. معظمها يلعب بثلاثة مهاجمين أو برأس حربة غير صريح.

وأشار رانغنيك إلى وفرة المواهب عند الغريمين مانشستر سيتي وليفربول، وقال: إذا نظرت إلى ليفربول ومانشستر سيتي، يملك الفريقان خمسة أو ستة مهاجمين من طراز رفيع.

وأضاف: لم يكن غابرييل جيسوس يلعب كثيرا حتى قبل أربعة أسابيع مع سيتي. الآن يلعب مرة أخرى بانتظام. انظروا إلى وفرة الخيارات في الفريقين. إذا سألتني هل يلعب كمهاجم أو جناح؟

وأتم: هل يلعب جاك غريليش كجناح أو مهاجم؟ يجيدون جميعا مراكز الهجوم المختلفة. يمكنهم أيضا تبادل الأدوار وهو ما يساعد المدرب على مناوبة اللاعبين، ليس لدينا الكثير من هؤلاء اللاعبين.