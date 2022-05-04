صلاح وفان دايك يكشفان عن حديث كلوب بين شوطي مباراة فياريال

كشف نجما فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك عن حديث مدربهما الألماني يورغن كلوب في غرف الملابس، بين شوطي مباراة فياريال يوم الثلاثاء خلال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأخر الفريق الإنجليزي بهدفين دون رد خلال الشوط الأول، لكنه عاد من بعيد وسجل 3 أهداف في الشوط الثاني ليتأهل إلى نهائي البطولة القارية الذي سيقام في باريس.

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وقال فان دايك لقناة "بي تي سبورت": قال لنا العبوا كرة القدم، العبوا بطريقة ليفربول التي طبقناها طوال الموسم، السيطرة على الكرة والتحرك بشكل أكبر في منطقة جزاء الخصم وخلف دفاعاتهم، أظهروا رغبتكم في الوصول للنهائي.

وأضاف المصري محمد صلاح لذات القناة: كان الأمر صعبًا في الشوط الأول، لكننا تحدثنا إلى بعضنا في غرفة خلع الملابس وتحدث كلوب إلينا، الشخصية التي أظهرناها تثبت أننا فريق كبير، لذلك استطعنا تعويض فارق الهدفين وفزنا باللقاء.

وقال المدرب نفسه خلال المؤتمر الصحفي: تفوقوا علينا في الثنائيات خلال الشوط الأول، لم أتحدث عن الجانب الجسدي والالتحامات في الاستراحة، لن أستطيع أن أخبركم ما قلته بالضبط، لكنه تمحور حول لعب كرة القدم التي اعتدنا عليها والتحرك وخلق المساحات.

ويواجه "الريدز" في نهائي البطولة الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي التي ستقام في العاصمة الإسبانية مدريد في وقت لاحق من يوم الأربعاء.