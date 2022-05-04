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لاعبة تركل حكماً في الدوري الإكوادوري للسيدات

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لاعبة تركل حكماً في الدوري الإكوادوري للسيدات

العربية.نت

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قامت لاعبة في الدوري الإكوادوري للسيدات بركل حكم بعدما طردها خلال مباراة فريقها "ليونيس ديل نورتي" أمام "كلاب ناناس".

وبدأت القصة حينما ساعدت تشيرلي كاسييدو فريقها ليتقدم في اللقاء، لكن الضيوف نجحوا في قلب النتيجة خلال الوقت بدل الضائع.

وبعد إطلاق الحكم صافرة النهاية، التقطت اللاعبة البالغة من العمر 19 عامًا، الكرة وسددتها نحوه ليقوم بإشهار البطاقة الحمراء في وجهها.

ولم تكتفِ اللاعبة بذلك بل قامت بالتوجه للحكم وركله، وسط محاولات لمنعها من زملائها، وذكر الاتحاد الإكوادوري أنه فتح تحقيقًا في الواقعة، وأن اللاعبة مهددة بحظرها لفترة طويلة.

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