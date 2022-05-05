أغويرو يكشف رد فعل ميسي على "ريمونتادا" ريال مدريد

كشف سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الأسبق على رد فعل ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي وقائد برشلونة السابق على "ريمونتادا" ريال مدريد ضد كتيبة غوارديولا ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحوّل ريال مدريد خسارته بهدف دون رد إلى فوز بثلاثة أهداف، ليصل بمجموع المباراتين 6-5 للنهائي الذي سيقام في باريس ضد ليفربول منتصف الشهر الجاري.

مادة اعلانية

وكان أغويرو يحلل المباراة لشبكة "ESPN" رفقة كارلوس تيفيز وأوسكار روجيري، وقرأ سيرجيو رسالة من ميسي خلال البث المباشر مع بداية الشوط الثاني الإضافي وقال ليو: كفاكم عبثًا ومزاح غبي.. مستحيل.

وأكمل أغويرو حديثه لتيفيز: هذا جنون، لا يمكنهم الفوز مرة أخرى بهذه الطريقة، أنا مصدوم ولا أصدق هذا.