ألفيش بعد تأهل ريال مدريد: لا وجود للحظ في كرة القدم

نشر البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة منشورًا عبر حسابه على تطبيق "انستغرام" وذلك بعد تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تحويل تأخره إلى الفوز بالثلاثة على مانشستر سيتي.

وقال البرازيلي في حسابه بدون ذكر اسم كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي: أصدقاء كرة القدم، مثل الحياة.. لا وجود للحظ في كرة القدم، إما أن تسيطر على اللعبة أو هي من ستسيطر عليك.

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وتابع: كيف ستكون كرة القدم بدون البرازيليين؟، وذلك للإشادة بمواطنيه في فريق العاصمة الإسبانية فينيسيوس ورودريغو الذي سجل هدفين، وميليتاو بالإضافة لكاسيميرو.

وقال المدافع البرازيلي في تصريحات عقب فوز فريقه على ريال سوسييداد سابقًا في الدوري: قدمنا أفضل ما لدينا في الفترة الأخيرة ووصلنا متأخرين إلى المركز الثاني، وكان حظا سيئا لنا، كان بإمكاننا أن نتنافس مع ريال مدريد بطريقة مختلفة، وعلينا الآن أن نحقق الهدف التالي وهو الوصافة، لأنهم محظوظون لعدم تقديم أفضل ما لدينا في بداية الدوري.