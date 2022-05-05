اتحاد جدة في الأحساء.. فوزان بينهما 8 أعوام

يعاني اتحاد جدة حينما يواجه نظيره الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء خلال منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ حقق انتصارين فقط خلال 12 مواجهة سابقة.

ويلتقي فريق مدينة جدة ومتصدر الدوري السعودي للمحترفين بصاحب المركز الثامن يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 26 على ملعب الأخير.

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وجمعت 12 مواجهة سابقة بين الفريقين في الدوري على الملعب الواقع بمدينة الأحساء، نجح اتحاد جدة في الفوز بمباراتين فقط منها، وفصل التعادل بينهما 6 مرات فيما انتصر الفتح 4 مرات.

وجاء الفوز الأول لاتحاد جدة في الأحساء خلال المباراة الأولى التي جمعت بينهما عقب صعود الفتح إلى دوري المحترفين في أغسطس 2009، بهدفين مقابل هدف سجلهما صالح الصقري ومحمد نور للضيوف.

وشهدت الزيارات السبع التالية لها تفوقا للفتح صاحب الأرض، بأربعة تعادلات وثلاثة انتصارات، قبل أن يسجل الاتحاد فوزه الثاني والأخير حتى الآن في نوفمبر 2017، بهدفين لهدف أحرزهما أحمد العكايشي ومدافع "النموذجي" محمد اليعقوبي بالخطأ في مرماه.

وعاد الفتح للانتصارات مرة أخرى في أكتوبر 2018 بهدفين نظيفين، ثم تعادلا بهدف لهدف وهدفين مقابل هدفين قبل اللقاء المرتقب يوم الجمعة.