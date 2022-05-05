التونسية جابر إلى النهائي الأكبر في مسيرتها

بلغت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، النهائي الأكبر في مسيرتها الاحترافية بتأهلها إلى مباراة القمة في دورة مدريد للألف على الملاعب الترابية بفوزها الخميس على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا (43) بنتيجة 6-2، 6-3.

وستكون الفرصة سانحة أمام جابر لتحقيق لقبها الثاني في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنجليزية العام الماضي على الملاعب العشبية.

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وتلعب ابنة الـ27 عامًا في النهائي الثاني لها هذا العام مع السويسرية جيل تيخمان أو الأميركية جيسيكا بيغولا اللتين تلتقيان لاحقًا.

ونجحت التونسية في تحسين سجلها السيئ ضد ألكسندروفا محققة فوزها الثاني ضدها في ثامن مواجهة بينهما، بعد دورة جوهاي الصينية عام 2017، قبل أن تحقق الروسية أربعة انتصارات تواليًا.

وكانت جابر، أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، أقصت في ربع النهائي الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميًا سابقًا وحاملة اللقب مرتين في مدريد عامي 2016 و2017.

وما زالت التونسية، أعلى مصنفة متبقية في الدورة، تبحث عن لقبها الثاني بعد تتويجها في برمنغهام عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات.

وهذا النهائي السادس الذي تبلغه جابر في مسيرتها، إذ خسرت دورة تشارلستون في وقت سابق العام الحالي وذاتها في العام الفائت، شيكاغو 2021 وموسكو 2018.