إيتو يمدح ريال مدريد: كل شيء بدأ من هناك

مدح الكاميروني صامويل إيتو هداف برشلونة ولاعب ريال مدريد الأسبق، فريق العاصمة الإسبانية بعدما قلب تأخره إلى فوز أمام مانشستر سيتي وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه ليفربول.

ووصل ريال مدريد إلى النهائي بعد الفوز بمجموع المباراتين 6-5، لتتبقى له مباراة واحدة نحو لقبه الـ14 في البطولة القارية.

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وقال رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": برافو ريال مدريد، هناك حيث بدأ كل شيء بالنسبة لي، على انتصارهم الرائع ليلة الأربعاء.

ومثّل إيتو برشلونة في 199 مباراة خلال جميع المسابقات، سجل 130 هدفًا وقدم 40 تمريرة حاسمة، بينما لعب لريال مدريد 7 مباريات، لم يسجل أو يصنع خلالها.