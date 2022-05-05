بايرن ميونخ يخطف هدف برشلونة

كشفت تقارير صحافية أن المغربي نصير مزراوي لاعب آياكس الهولندي قرر الانتقال إلى بايرن ميونخ بطل ألمانيا بدلًا من برشلونة، بعدما أكدت صحف إسبانية عدة انتقاله إلى الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد مزراوي مع فريقه الهولندي بنهاية الموسم الحالي في 30 يونيو، مما يجعله هدفا مميزا لجميع الراغبين في ضمه إذ سينتقل كصفقة حرة.

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ونشر الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قال بها: نصير مزراوي اختار الانتقال إلى بطل ألمانيا بعد حديثه مع ناغلسمان وأوليفر كان في مارس الماضي.

وتابع: لقد أكمل الجزء الأول من الفحص الطبي، لم يتم توقيع العقود حتى الآن لكن جميع الأطراف اتفقت على كل التفاصيل.

ولعب البالغ من العمر 24 عامًا، 33 مباراة مع أياكس بجميع المسابقات هذا الموسم، سجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.