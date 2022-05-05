.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بايرن ميونخ يخطف هدف برشلونة

  • الخط
مزراوي
ينتهي عقد مزراوي بنهاية الموسم الحالي

بايرن ميونخ يخطف هدف برشلونة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت تقارير صحافية أن المغربي نصير مزراوي لاعب آياكس الهولندي قرر الانتقال إلى بايرن ميونخ بطل ألمانيا بدلًا من برشلونة، بعدما أكدت صحف إسبانية عدة انتقاله إلى الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد مزراوي مع فريقه الهولندي بنهاية الموسم الحالي في 30 يونيو، مما يجعله هدفا مميزا لجميع الراغبين في ضمه إذ سينتقل كصفقة حرة.

ونشر الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قال بها: نصير مزراوي اختار الانتقال إلى بطل ألمانيا بعد حديثه مع ناغلسمان وأوليفر كان في مارس الماضي.

وتابع: لقد أكمل الجزء الأول من الفحص الطبي، لم يتم توقيع العقود حتى الآن لكن جميع الأطراف اتفقت على كل التفاصيل.

ولعب البالغ من العمر 24 عامًا، 33 مباراة مع أياكس بجميع المسابقات هذا الموسم، سجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقرير أميركي: خلافات واشنطن وأنقرة في طريقها للحل تقرير أميركي: خلافات واشنطن وأنقرة في طريقها للحل
اكتشف المزيد