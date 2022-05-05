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حيلة أنشيلوتي في غرفة الملابس التي قلبت الطاولة على سيتي

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أنشيلوتي
أنشيلوتي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة

حيلة أنشيلوتي في غرفة الملابس التي قلبت الطاولة على سيتي

العربية.نت

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أكدت تقارير صحافية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عرض على لاعبيه في غرفة الملابس فيديو يحتوي على مقاطع من مباريات عاد خلالها ريال مدريد في النتيجة لتحفيزهم أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقادت (ريمونتادا) مجنونة ريال مدريد للتأهل إلى نهائي البطولة القارية للمرة السابعة عشرة في تاريخه، بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام ضيفه إلى انتصار مثير 3 - 1.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات أنشيلوتي التي قال بها: لقد قمنا بجمع المباريات التي عدنا خلالها بالنتيجة هذا الموسم، وكان عددها 8 مباريات، مع رسالة في نهاية الفيديو مفادها "نحتاج أن نعود مرة أخرى".

ورد كارلو ضاحكًا حول سؤال عن إمكانية إضافة "الريمونتادا" أمام مانشستر سيتي للفيديو لعرضه على اللاعبين قبل المباراة النهائية وقال: على الأقل النهائي سيبدأ والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

وعلّق الإيطالي حول ما إذا كان سيدخن سيجارًا آخر بعد الفوز على مانشستر سيتي مثلما فعل في احتفالات التتويج بالدوري قائلًا: أنا لا أدخن السيجار، هذه كانت مجرد صورة مع أصدقائي، اللاعبون هم أصدقائي.

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