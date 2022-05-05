كورتوا: ريال مدريد قادر على فعل أي شيء

يرى الحارس البلجيكي الدولي تيبو كورتوا أن فريقه ريال مدريد قادر على تحقيق أي شيء وذلك بعد الفوز المثير على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 3 -1 يوم الأربعاء في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وأكد كورتوا أنه ظل واثقا في قدرة فريقه على العودة أمام سيتي، بعد أن أثبت قدرته "على فعل أي شيء" في السابق.

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وسجل البديل البرازيلي رودريغو هدفين أولهما في الدقيقة الأخيرة والثاني في الوقت بدل الضائع قبل أن يحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة هدف الحسم من ضربة جزاء في الوقت الإضافي ، وذلك بعد أن تقدم الجزائري رياض محرز بهدف لمانشستر سيتي في الدقيقة 73.

وتفوق الريال بنتيجة 6 - 5 في مجموع اللقاءين بعد أن خسر ذهابا بنتيجة 3 - 4 على ملعب مانشستر سيتي، ليضرب موعدا مع ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية.

وقال كورتوا بعد المباراة: هذا الفريق وهذا النادي قادر على القيام بأي شيء، احتفظنا بالأمل حتى النهاية، وفي النهاية حققنا المراد.

وأضاف: كنا ندرك أننا في حالة أفضل بعد التمديد لوقت إضافي، كان الأمر يتعلق بالتمركز والدفاع بشكل جيد، وهو ما قمنا به.

وختم كورتوا بالقول: لم نكن رائعين أمام المرمى، كنا نفتقد في اللمسة الأخيرة، وفي بعض الوقت بدا وأن الأمور لن تسير في صالحنا، لكن بعد الهدف والجماهير من خلفنا، أدركنا أن أي شيء قد يحدث.