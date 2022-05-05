"من عالم آخر".. الصحف الإسبانية تشيد بريال مدريد

أشادت وسائل الإعلام الإسبانية بما حققه ريال مدريد بطل الدوري المحلي الذي انتفض بصورة هائلة في مواجهة ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء ليتأهل لنهائي البطولة الأوروبية الأولى للأندية.

وقبل دقائق فقط من النهاية كان سيتي متقدما 1-صفر وبدا في طريق التأهل للمباراة النهائية في مواجهة مواطنه ليفربول في باريس قبل أن يحرز رودريغو هدفين قبيل النهاية ويضيف كريم بنزيمة هدفا من ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليفوز صاحب الأرض 3-1 و6-5 في النتيجة الإجمالية للقائي الذهاب والإياب بعد انتصار سيتي 4-3 في ملعبه ذهابا.

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وقالت صحيفة آس الصادرة في العاصمة الإسبانية في عنوانها إلى جانب صورة لاحتفالات الفريق: ريال مدريد ينتمي إلى عالم آخر.

وعن الانجاز قالت صحيفة سبورت "هائل" بعد أن نجح ريال مدريد مرة ثانية في قلب تأخره ذهابا بعد أن فعلها في مواجهة باريس سان جيرمان بطل فرنسا في دور 16.

ورحبت صحيفة ماركا بنجاح ريال مدريد قائلة: إنها الليلة الأعظم في تاريخ ملعب سانتياغو برنابيو.

ووصفت إذاعة محلية في كتالونيا ما حدث بأنه: ليس كرة قدم بل ظاهرة خارقة.

وسيلتقي ريال مدريد في المباراة النهائية في 28 مايو أيار الجاري في باريس مع ليفربول في تكرار لمواجهتهما في نهائي نسخة 2018.