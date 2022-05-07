ألفيش: بنزيمة الأحق بالكرة الذهبية

أكد الظهير البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة أن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد وقائده هو الأحق بالفوز بالكرة الذهبية للموسم الحالي.

وقال ألفيش في حواره مع "ماركا": لديه كل الحظوظ للفوز بها بعد ما فعله هذا الموسم، لكن الفوز بدوري الأبطال سيكون له تأثير كبير، إذا فاز بها سيتوّج بالكرة الذهبية دون شك.

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وتابع: هناك لاعبون كثر من مانشستر سيتي وليفربول يمكنهم الفوز بها أيضًا، لكني أعتقد أن بنزيمة هو الأحق بها، لقد حمل فريقه على كتفيه وقدم معهم مستوى مذهلا.

وعن الموسم المقبل لبرشلونة مع تشافي، قال ألفيش: طموحاتنا في الموسم المقبل تعتمد على سوق الانتقالات، هذا ما سيحدد هل بإمكاننا تحقيق بطولات من عدمه، يجب أن تضيف المزيد من الجودة لفريقك.

وأتم البرازيلي حديثه حول فوزه بجميع البطولات الممكنة عدا كأس العالم قائلًا: نحن لا نعيش من أجل الألقاب، نعيش من أجل الإرث الذي سنتركه بعدنا، هل تحقيق كأس العالم مهم بالنسبة لي؟ بالطبع، لكن هدفي الأهم هو الإرث الذي تركته بالناس.