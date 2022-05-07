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إصابة جديدة لميسي

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ميسي قد لا يشارك أمام تروا

إصابة جديدة لميسي

باريس - فرانس برس

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يحوم الشك حول مشاركة النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي في مباراة فريقه باريس سان جيرمان الضامن لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، في مباراته ضد تروا يوم الأحد ضمن المرحلة السادسة والثلاثين، بسبب إصابة في أضلعه بحسب ما ذكر النادي.

وكتب نادي العاصمة يوم السبت في حسابه الرسمي عن اللاعب البالغ 34 عاماً وأفضل لاعب في العالم سبع مرات: تدرّب ليو ميسي بمفرده. سيحصل على تقييم جديد صباح يوم الأحد.

ومن بين المصابين الآخرين في صفوف سان جيرمان الذي خرج من دوري ابطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني هذا الموسم، لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس المصاب بمحالبه ويتابع تعافيه راهناً. كما يغيب لاعب الوسط الألماني يوليان دراكسلر الذي بدأ برحلة العودة الى الملاعب والمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي المصاب بعضلات فخذه.

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