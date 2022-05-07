الاتحاد الأوروبي: من المحتمل فرض عقوبات على برشلونة ومدريد ويوفنتوس

قال ألكسندر شيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنه لا يزال من المحتمل أن تواجه أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، عقوبات، بسبب رفضهم التراجع عن فكرة إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وتعد تلك الأندية الثلاثة هي الوحيدة من بين مجموعة الأندية التي كانت قد أعلنت عن مشروع إطلاق بطولة تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي"، والتي سرعان ما انهارت في أبريل 2021 .

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وفي أبريل الماضي، كانت محكمة في مدريد قد رفعت القيود التي تمنع اليويفا من فرض عقوبات على الأندية الثلاثة، التي لا تزال تدعم فكرة إطلاق البطولة الجديدة، رغم انسحاب الأندية التسعة الأخرى التي كانت ضمن قائمة الأندية المؤسسة.

وقال شيفرين في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية إن فرض عقوبات على الأندية الثلاثة لا يزال أمرا محتملا، وانتقد "الغطرسة الكبيرة" لتلك الأندية.

وأضاف شيفرين، الذي تولى رئاسة اليويفا عام 2016 خلفا لميشيل بلاتيني، إن الأندية لها الحرية لفعل ما تريد، لكن لن يجرى السماح لها بالمشاركة في بطولات اليويفا إذا جرى إحياء فكرة المشروع.

وتابع: بالطبع هذا محتمل (معاقبة الأندية)، لكن لنرى ما سيحدث. التواصل الوحيد الذي تلقاه اليويفا منهم جاء عبر المحاكم، لقد حاولوا الدخول في تحد معنا في كل مكان.

وأضاف: لم نقل أبدا إنهم لن يستطيعوا خوض بطولتهم الخاصة، لأنه يمكنهم ذلك إن أرادوا. لكن الطريف أن هذه هي أول أندية سجلت في دوري أبطال أوروبا.