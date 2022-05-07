الحزم يهزم الفيحاء بثلاثية

فاز الحزم 3-1 على ضيفه الفيحاء ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان ليحقق انتصاره الرابع في 26 مباراة لكنه ظل في ذيل الترتيب برصيد 17 نقطة مقابل 33 للفيحاء في المركز السادس.



وسجل ثلاثية الحزم ذعار العتيبي بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 17 ونوفل الزرهوني في الدقيقة 59 ولوكا ستويانوفيتش في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وأحرز الدولي المقدوني ألكسندر ترايكوفسكي هدف الفيحاء الوحيد في الدقيقة 45 من ضربة رأس.







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