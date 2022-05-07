الهلال يعوض تأخره مرتين أمام ضمك ويستعيد المركز الثاني

عوض الهلال تأخره مرتين أمام مضيفه ضمك لينتصر 4-2 ويستعيد المركز الثاني في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت.
وكاد الهلال أن يخسر للمباراة الثانية على التوالي عندما تأخر بهدف للأرجنتيني إيميليو زيلايا من ركلة جزاء بعد ثلاث دقائق من البداية إثر عرقلة الحارس عبد الله المعيوف للمهاجم منصور حمزي.
وأدرك مصعب الجوير التعادل للهلال بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 36، لكن بعدها بأربع دقائق أعاد حمزي التقدم لأصحاب الأرض بضربة رأس رائعة.
وأعاد البرازيلي ماتيوس بيريرا حامل اللقب للمباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75.
وبعدها بأربع دقائق استغل المالي موسى ماريغا تسديدة خاطئة من زميله البرازيلي ميتشايل ديلغادو ليسدد أرضية زاحفة من مدى قريب في مرمى الحارس مصطفى زغبة.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع أرسل سعود عبد الحميد تابعها النيجيري أوديون إيغالو بضربة رأس في المرمى ليجعل النتيجة 4-2 لحامل اللقب.
ورفع الهلال رصيده إلى 52 نقطة من 25 مباراة ليتأخل بف ارق ثماني نقاط عن الاتحاد المتصدر والذي خاض 26 مباراة.
وفي المقابل تجمد رصيد ضمك، الذي لم يشارك في أي مباراة بالدوري منذ مارس الماضي، عند 42 نقطة في المركز الخامس.
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