برايتون يقضي على آمال مانشستر يونايتد في "دوري الأبطال" بالأربعة

قضى فريق برايتون على آمال مانشستر يونايتد في ضمان أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، وذلك بعدما اكتسحه 4 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 58 نقطة في المركز السادس، بفارق خمس نقاط خلف أرسنال صاحب المركز الرابع، علما بأن يونايتد خاض 37 مباراة وتبقت له مباراة واحدة، فيما تبقى لأرسنال أربع مباريات.

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على الجانب الأخر رفع برايتون رصيده إلى 47 نقطة، في المركز التاسع، بفارق خمس نقاط خلف وست هام صاحب المركز السابع (أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية) وبفارق ثلاث نقاط خلف وولفرهامبتون صاحب المركز الثامن.

وتقدم برايتون في الدقيقة 15 عن طريق مويسيس كايسيدو، قبل أن يضيف مارك كوكوريلا الهدف الثاني الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 57 أضاف باسكال جروس الهدف الثالث لبرايتون، فيما سجل ليونارد تروسارد الهدف الرابع في الدقيقة 60.