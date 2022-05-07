تشيلسي يوافق على بيع النادي للأميركي بوهلي مقابل 5.2 مليار دولار

أكّد نادي تشلسي الإنجليزي، يوم السبت، أن كونسورتيوم يقوده تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجلوس دودجرز الأميركي للبيسبول، فاز في معركة شراء النادي اللندني بصفقة تبلغ 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.2 مليار دولار).

وكان مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش قد طرح النادي للبيع مطلع مارس، قبل أيام فقط من عقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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وبعد عملية مزايدة طويلة شملت العديد من المجموعات، اختير بوهلي وشركاؤه المستثمرون، من قبل مجموعة راين، مصرف نيويورك الذي يشرف على عملية البيع.

وتضم مجموعة بوهلي، زميلاً مشاركاً في ملكية امتياز دودجرز، مارك والتر، بالإضافة إلى الملياردير السويسري هانسيورغ فيس وشركة الاستثمار الأميركية كليرلايك كابيتال.

قالوا في بيان: يؤكد نادي تشلسي لكرة القدم الاتفاق على شروط لمجموعة مالكة جديدة بقيادة تود بوهلي، كليرلايك كابيتال، مارك والتر وهانسيورغ فيس، لاستحواذ النادي.

وتابعوا: من إجمالي الاستثمار، سيخصص 2.5 مليار جنيه لشراء أسهم النادي، وسيتم إيداع هذه العائدات في حساب مصرفي مجمد في بريطانيا، بقصد التبرع بنسبة 100% لأعمال خيرية بحسب ما أكد رومان أبراموفيتش.

أضاف: ستكون موافقة الحكومة البريطانية مطلوبة لتحويل العائدات من الحساب المصرفي المجمّد.

بالإضافة إلى ذلك، سيلتزم المالكون الجدد باستثمار 1.75 مليار إضافية "لمصلحة النادي".

وحطمت قيمة الصفقة الرقم القياسي السابق لبيع فريق رياضي، والبالغ 2.4 مليار دولار أميركي لنادي نيويورك ميتس الأميركي للبيسبول في 2020.

ويحتاج ملعب ستامفورد بريدج الواقع في غرب لندن والبالغة سعته 42 ألف متفرج، إلى إعادة تطوير كبيرة، تتناسب مع حجمه وقيمة الدخل التي يتمتع بها منافسوه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

لكن بوهلي يملك سجلاً حافلاً في تحسين كل من الملعب والنتائج الرياضية مع دودجرز. نظراً لاستثمار كبير باللاعبين، بلغ دودجرز الأدوار الاقصائية في الدوري الأميركي للبيسبول في المواسم التسعة الماضية وأحرز اللقب عام 2020 بعد انتظار دام 32 سنة.

ولا يزال كونسورتيوم بوهلي بحاجة إلى ارضاء اختبار مالكي ومديري أندية البريميرليغ، لكن تشلسي قال إنه يتوقع إكمال عملية البيع قبل نهاية الشهر.

ويتوقع أن يحضر بوهلي مباراة تشلسي مع ولفرهامبتون السبت في ملعب ستامفورد بريدج.

ورحّبت رابطة جماهير تشلسي بالإعلان عن الصفقة وقالت في بيان: سنواصل إجراء مناقشات قريبة مع المالكين المحتملين، نحن متفائلون حيال مستقبل تشلسي. نأمل في إنهاء عملية البيع بسرعة.

وأجبر تشلسي على العمل بموجب ترخيص خاص من حكومة بريطانيا، منذ فرض عقوبات على أبراموفيتش الذي اشترى النادي عام 2003 مقابل 140 مليون جنيه وحقق معه إنجازات محلية وقارية رائعة.

وكانت هناك مخاوف بشأن مستقبل تشلسي بحال عدم إنجاز البيع قبل انتهاء مدة الترخيص في 31 مايو الجاري، وحذر وزراء النادي من "الوقت المستعار".

وبموجب شروط الترخيص، لم يكن النادي الأزرق قادراً على التوقيع مع لاعبين جديد أو تجديد عقود لاعبيه.

ويسدل بيع حامل لقب دوري أبطال أوروبا الستارة على 19 عاماً من نجاح غير مسبوق لتشلسي في ولاية أبراموفيتش البالغ 55 عاماً والتي شهدت تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي خمس مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين (2012 و2021).

وبرغم صموده رياضياً بعد العقوبات المفروضة على أبراموفيتش، تراجعت نتائج تشكيلة المدرب الألماني توماس توخل أخيراً. عانى إقصاء موجعاً من ربع نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني، لكنه قد يضمن مركزاً مؤهلا الى المسابقة القارية بحال حلوله بين الأربعة الأوائل، علما أنه يحتل حاليا المركز الثالث.

كما بمقدوره إضافة اللقب العشرين في عهد أبراموفيتش، بحال فوزه على ليفربول في نهائي الكأس الأسبوع المقبل.