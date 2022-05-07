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دورة مدريد..ألكاراس يُقصي المصنف أول ديوكوفيتش ويبلغ النهائي

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ألكاراس
المباراة استمرت لما يزيد عن 3 ساعات

دورة مدريد..ألكاراس يُقصي المصنف أول ديوكوفيتش ويبلغ النهائي

مدريد - فرانس برس

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أقصى اليافع الإسباني الصاعد بقوة كارلوس ألكاراس، المصنف تاسعًا عالميًا، نظيره الصربي نوفاك ديوكوفيتش الاول من الدور نصف النهائي لدورة مدريد للماسترز على الملاعب الترابية في مباراة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات و35 دقيقة السبت 6-7 (5-7) و7-5 و7-6 (7-5).

وأطاح ألكاراس الذي كان ضمن المصنفين العشرة الاوائل قبل بلوغه عامه التاسع عشر الخميس، بمواطنه الاسباني رافايل نادال من ربع النهائي وبات أصغر لاعب على الإطلاق يبلغ دور الاربعة في مدريد. ويلتقي في النهائي اليوناني ستيفانوس تيستيباس الخامس أو الالماني ألكسندر زفيريف الثالث وحامل اللقب.

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