دورتموند ينفي حضور هالاند جنازة رايولا دون علم النادي

أكد سيباستيان كيهل مدير قطاع اللاعبين المحترفين بنادي بوروسيا دورتموند الألماني يوم السبت أن ما أثير حول حضور المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف الفريق، لمراسم تشييع جثمان وكيل أعماله مينو رايولا، دون مباركة النادي، أمر غير صحيح.

وتوفي رايولا (54 عاما) الأسبوع الماضي وتم دفنه في موناكو يوم الخميس الماضي في حضور هالاند وزميله دونيل مالين، الذي كان متعاقدا أيضا مع رايولا.

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وقال كيهل عقب الفوز على جرويتر فورت 3 -1 يوم السبت: تحدثت تقارير عن عدم السماح له بحضور جنازة مينو بسبب الإعياء، لا لقد تم الموافقة على الأمر.

وتأثر هالاند الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال الخسارة أمام بوخوم 3 - 4 الأسبوع الماضي، بشدة جراء وفاة رايولا.

وأضاف كيهل: إنها أيام ليست سهلة بالنسبة له، يمكن القول إنه تأثر بشدة من الأمر، حيث كانت تربطه علاقة وثيقة للغاية برايولا مثله مثل مالين، لهذا لا يوجد ما يمكن الحديث عنه بشأن السماح له بحضور الجنازة يوم الخميس.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرحل هالاند الذي سجل 21 هدفا خلال 22 مباراة بالبوندسليغا هذا الموسم، عن دورتموند خلال الأشهر المقبلة، وينتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يعتبر الأقرب لضم المهاجم النرويجي.

ويرغب دورتموند في تعويض الرحيل المحتمل لهالاند عبر ضم كريم اديمي هداف ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وقال كيهل بشأن مستقبل اديمي: قلت الأسبوع الماضي إنه كان لدي شعور جيد جدا. لقد تحسن ذلك خلال الأسبوع. نحن نسير على طريق جيد.