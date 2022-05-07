شيفيلد يصعد للملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز

ضمن فريق شيفيلد يونايتد مقعدا في الدور الفاصل المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه الساحق على فولهام البطل 4- صفر يوم السبت في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية.

وتقدم مورجان جيبس وايت بهدف لشيفيلد في الدقيقة العاشرة ثم أضاف إليمان ندياي الهدف الثاني في الدقيقة 21.

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وتكفل ساندير بيرج بتسجيل الهدف الثالث لشيفيلد في الدقيقة 25 قبل أن يختتم إيندا ستيفينز التسجيل في الدقيقة 49.

وسيلتقي شيفيلد يونايتد مع نوتنغهام فورست في الدور الفاصل على أن يلتقي هيدرسفيلد مع لوتن تاون في المواجهة الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن فريقا فولهام وبورنموث تأهلا تلقائيا للدوري الممتاز باحتلالهما المركزين الأول والثاني على الترتيب.