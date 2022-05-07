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صفقة تبادل بين مانشستر سيتي وبرشلونة

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بيرناردو
بيرناردو سيلفا ودي يونغ

صفقة تبادل بين مانشستر سيتي وبرشلونة

العربية.نت

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كشفت تقارير صحفية أن برشلونة يسعى لعقد صفقة تبادلية مع نظيره مانشستر سيتي، والتعاقد مع البرتغالي بيرناردو سيلفا مقابل انتقال فرينكي دي يونغ للنادي الإنجليزي.

وحاول برشلونة التعاقد مع بيرناردو الصيف الماضي، لكنه فضّل البقاء في ملعب "الاتحاد"، على الرغم من كون فترات تألقه مع "السيتيزينز" متذبذبة منذ مجيئه من موناكو عام 2017.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن غوارديولا يرحب بالصفقة خاصة في ظل رغبته في تعويض الفراغ الذي سيتركه البرازيلي فيرناندينيو بعد رحيله.

وكان برشلونة قد وضع 58 مليون إسترليني كسعر بيع عقد اللاعب الهولندي حينما أفادت تقارير باهتمام الغريم مانشستر يونايتد به أيضًا.

مانشستر سيتي كان أحد الراغبين في التعاقد مع دي يونغ عام 2019 من آياكس، لكنه فضل الانتقال إلى برشلونة في النهاية.

ولعب بيرناردو 47 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، سجل 13 هدفًا وصنع 6 آخرين، بينما ظهر دي يونغ 44 مرة بقميص برشلونة خلال كل البطولات، مسجلًا 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

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