عودة ليتشي وكريمونيزي إلى الدوري الإيطالي

صعد كل من ليتشي وكريمونيزي إلى مصاف أندية الدرجة الأولى في كرة القدم الإيطالية، فيما اخفق مونتسا بقيادة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني بضمان المركزين الأول أو الثاني.

وأحرز ليتشي لقب دوري الدرجة الثانية بفوزه على متذيل الترتيب بوردينوني 1-صفر الجمعة في المرحلة 38 الأخيرة، وسيعود لخوض موسمه السابع عشر في "سيري أ"، بعد سنتين من هبوطه في 2020.

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أما مونتسا الذي يملكه برلوسكوني، صاحب الانجازات التاريخية مع ميلان، فقد استهل نهاره في المركز الثاني قبل أن يخسر بهدف أمام بيروجا ليتراجع إلى المركز الرابع.

استفاد كريمونيزي بفوزه على كومو 2-1 ليحتل الوصافة. يعود الى الدرجة الأولى بعد 26 عاماً من ظهوره الأخير في موسم 1995-1996.

وقفز بيزا إلى المركز الثالث بفوز على فروزينوني، لكنه يبحث عن التفوق في التصفيات النهائية من ستة أندية، لمركز ثالث مؤهل، يتضمن مونتسا، بريتشا، أسكولي، بينيفينتو وبيروجا.