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لاعب باريس سان جيرمان: أحلم باللعب لريال مدريد

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باريس
ينتهي عقد باريديس بنهاية الموسم المقبل

لاعب باريس سان جيرمان: أحلم باللعب لريال مدريد

العربية.نت

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في ظل محاولات إدارة باريس سان جيرمان المستميتة في الإبقاء على نجم الفريق كيليان مبابي ضمن صفوفه وتجديد تعاقده ومنع انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، ظهر لاعب آخر وأشار إلى رغبته في ارتداء القميص الأبيض.

وسُئل ليوناردو باريديس خلال حواره مع "TyC Sports" عن هوية النادي الذي يحب أن يلعب في صفوفه فاختار ريال مدريد.

وأوضح: أي لاعب يحلم بارتداء هذا القميص، إنه نادٍ عظيم، لكنني أحترم باريس سان جيرمان كثيرًا وسعيد هنا.

ويعد باريديس جزء أساسي من خطة المدرب ماوريسيو بوكتينيو حتى بالرغ من ابتعاده لفترات طويلة خلال الموسم جرّاء الإصابة.

وينتهي عقد اللاعب مع فريق العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم المقبل.

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