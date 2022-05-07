مالك تشيلسي الجديد.. مصارع تفوق ثروته 4 مليارات دولار

اشتهر الأميركي تود بوهلي قائد تحالف شراء تشيلسي الإنجليزي بكونه نجمًا لرياضة المصارعة خلال فترة دراسته بالجامعة، كما يفوق صافي ثروته الأربعة مليارات دولار بحسب التقارير المختلفة.

وأكد النادي الإنجليزي يوم السبت أن "الكونسورتيوم" الذي يضم مجموعة بوهلي، ومارك والتر، بالإضافة إلى الملياردير السويسري هانسيورغ فيس وشركة الاستثمار الأميركية كليرلايك كابيتال فاز في معركة شراء النادي اللندني بصفقة تبلغ 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.2 مليار دولار).

مادة اعلانية

وكان مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش قد طرح النادي للبيع مطلع مارس، قبل أيام فقط من عقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ويعد بوهلي وجهًا مألوفًا للرياضيين في أميركا، بسبب امتلاكه لـ27% من ملكية لوس أنجيلوس ليكرز لكرة السلة، و20% في لوس أنجيلوس دودجرز للبيسبول.

ويملك تود سجلاً حافلاً في تحسين كل من الملاعب والنتائج الرياضية مع دودجرز، نظراً لاستثماره الكبير باللاعبين، إذ بلغ دودجرز الأدوار الاقصائية في الدوري الأميركي للبيسبول في المواسم التسعة الماضية وأحرز اللقب عام 2020 بعد انتظار دام 32 سنة.

وحاول الأميركي سابقًا شراء النادي صاحب القميص الأزرق عام 2019، لكن عرضه حينها قوبل بالرفض.

وكشف بوهلي حول إستراتيجيته في إدارة أعماله في تصريحات نقلتها "ديلي ميل" الإنجليزية: حينما أدخل مفاوضات لا يكون هدفي الحصول على أفضل صفقة لنفسي، بل لجميع الأطراف، إذا فكرت بنفسك ستفوز بالأموال في صفقة واحدة ومحدودة، لكنها لن تبني الثقة والعلاقات طويلة الأمد.

وتخرج مالك تشيلسي الجديد بدرجة علمية في الماليات، واستطاع التوفيق بين مسيرته الرياضية والدراسية، إذ قاد فريق المصارعة بالجامعة للحصول على بطولتين عامي 1990 و1991، ليتم إطلاق اسمه على صالة المصارعة الجديدة التي افتتحها بنفسه عام 2014.

ويبدو أن الجميع تنبأ له في فترة مراهقته بمستقبل مبهر، حيث تم اختياره كواحد من "قادة أميركا في المستقبل" خلال فترة دراسته.

ووفقًا لموقع "فوربس" الشهير فإن صافي ثروة الرجل البالغ من العمر 46 عامًا تبلغ 4.6 مليار دولار.

وحطمت قيمة الصفقة الرقم القياسي السابق لبيع فريق رياضي، والبالغ 2.4 مليار دولار أميركي لنادي نيويورك ميتس الأميركي للبيسبول في 2020، من إجمالي الاستثمار، وسيتم تخصيص 2.5 مليار جنيه لشراء أسهم النادي، بالإضافة إلى إيداع العائدات في حساب مصرفي مجمد في بريطانيا، بقصد التبرع بنسبة 100% لأعمال خيرية بحسب ما أكد رومان أبراموفيتش الرئيس الحالي لـ "البلوز".