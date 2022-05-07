مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع بوغبا

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يبحث ضم بول بوغبا الفائز مع المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم.
ومن الممكن أن يرحل بوجبا (29 عاما) عن المنافس مانشستر يونايتد بعد الموسم الحالي في صفقة انتقال حر، حيث إن عقده سينتهي مع يونايتد مع نهاية الموسم.
كان لاعب خط الوسط رفض عرضا من يونايتد في الصيف الماضي.
وحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، يسعى مانشستر سيتي الذي يدربه بيب غوارديولا إلى توقيع عقد مع بوغبا لمدة أربعة أعوام مع توفير إمكانية لتجديد العقد لمدة عام آخر.
يذكر أن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان يسعى أيضا إلى ضم الفرنسي الدولي.
وانتهى الموسم الحالي بالنسبة لبوغبا بشكل مبكر وذلك بعد أُصِيْبَ في ربلة الساق خلال مباراة يونايتد أمام ليفربول في أبريل الماضي، والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف نظيفة.
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