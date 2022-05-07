مبابي غير مهتم بالأموال في صراع مدريد وباريس

كشفت تقارير صحافية أن الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لا يزال يفكر في ترك الفريق عقب نهاية عقده في يونيو المقبل.

وكانت صحيفة "لو باريزيان" أكدت أن مبابي توصل لاتفاق لتجديد عقده مع ناديه، لكن والدة اللاعب فايزة العماري نفت توصل ابنها لاتفاق مع أي نادٍ حتى الآن، وقالت إن تلك الأخبار "مجرد شائعات خاطئة تمامًا".

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وقال جيروم روثن الدولي الفرنسي السابق والصحافي الحالي في راديو "مونت كارلو": مبابي متقبل خيار التجديد مع باريس، لكنه يريد أن يتم عرض عليه مشروع رياضي متماسك، غير مهتم بالأموال على الإطلاق، لا يزال ينتظر إجابات من إدارة باريس التي لم تصله حتى الآن.

وتابع: إذا لم يتغير شيء في النادي سيرحل، على إدارة فريق العاصمة الفرنسية أن تعي ذلك.

وأضاف: المؤكد أن باريس سان جيرمان يعني الكثير للاعب، ويمتلك مبابي علاقات قوية مع مسؤولي النادي وجماهيره.

هذا يعني أن مبابي إذا انتقل من باريس سان جيرمان لن يكون بسبب عرض مالي أكبر من مدريد، لكن بسبب مشروع "الميرينغي" وقدرته التنافسية وإمكانية تحقيق مبابي لدوري الأبطال والعديد من البطولات معه.