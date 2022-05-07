مدرب ميلان شاهد "التنس" بدلًا من مباراة إنتر

كشف مدرّب ميلان سيتفانو بيولي يوم السبت أنه لم يشاهد فوز إنتر، منافسه على لقب الدوري الإيطالي في كرة القدم، على إمبولي 4-2 مفضلا متابعة مباراة في كرة المضرب بين "الظاهرة" الإسباني الصاعد بقوة كارلوس ألكاراس ومواطنه رافايل نادال.
قال بيولي في مؤتمر صحافي عشية حلول روسونيري يوم الأحد على ملعب فيرونا ضمن المرحلة 36 من "سيري أ" حيث سيحاول استعادة الصدارة من إنتر: نعرف ما يتعين القيام به، نحن بحاجة لسبع نقاط لتحقيق هدفنا وإظهار اننا الأفضل في الدوري.
ويركّز بيولي على المباريات الثلاث المتبقية في الدوري ضد فيرونا وأتالانتا وساسوولو، بدلا من مشوار جاره إنتر الذي تصدر موقتا بفارق نقطة، علمًا ان إنتر يخوض مباراتين ضد كالياري وسمبدوريا.
وبحال تساوي الفريقين بالنقاط، يذهب اللقب لمصلحة ميلان المتفوق بالمواجهتين المباشرتين.
وبدلا من مشاهدة فوز نيراتزوري، كشف بيولي عن "مشاهدة تماريننا مجدداً ومباراة تنس" فاز فيها الكاراس (19 عاماً) على نادال بثلاث مجموعات في ربع نهائي دورة مدريد للماسترز ألف نقطة.
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