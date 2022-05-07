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وولفرهامبتون يخطف تعادلا مثيرا من تشيلسي

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تشيلسي وولفرهامبتون
رفع تشيلسي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث

وولفرهامبتون يخطف تعادلا مثيرا من تشيلسي

لندن - د ب أ

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خطف وولفرهامبتون تعادلا مثيرا بهدفين لمثلهما من أرض مضيفه تشيلسي، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي عن طريق روميلو لوكاكو من ضربة جزاء في الدقيقة 56، وبعد ذلك بدقيقتين نجح اللاعب ذاته في تسجيل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 79 سجل فرانشيسكو ترينكاو هدف وولفرهامبتون الأول، قبل أن يدرك زميله كونور كوادي التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع والذي يلعب يوم الأحد مع ليدز يونايتد، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن.

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