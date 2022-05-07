وولفرهامبتون يخطف تعادلا مثيرا من تشيلسي

خطف وولفرهامبتون تعادلا مثيرا بهدفين لمثلهما من أرض مضيفه تشيلسي، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتقدم تشيلسي عن طريق روميلو لوكاكو من ضربة جزاء في الدقيقة 56، وبعد ذلك بدقيقتين نجح اللاعب ذاته في تسجيل الهدف الثاني.
مادة اعلانية
وفي الدقيقة 79 سجل فرانشيسكو ترينكاو هدف وولفرهامبتون الأول، قبل أن يدرك زميله كونور كوادي التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع والذي يلعب يوم الأحد مع ليدز يونايتد، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن.
اقرأ أيضاً
-
تشيلسي يوافق على بيع النادي للأميركي بوهلي مقابل 5.2 مليار دولارأكّد نادي تشلسي الإنجليزي، يوم السبت، أن كونسورتيوم يقوده تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجلوس دودجرز الأميركي للبيسبول، فاز في معركة شراء النادي ... رياضة
-
بعد مرور 13 عاماً.. أوفريبو يعترف بظلم تشيلسي أمام برشلونةاعترف توم أوفريبو بظلم فريق تشيلسي الإنجليزي أمام برشلونة الإسباني في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009، والتي ... رياضة عالمية
-
أبراموفيتش ينفي طلبه من تشيلسي رد قرض يفوق مليار إسترلينينفى رومان أبراموفيتش يوم الخميس تقارير إعلامية عن أنه طلب من تشيلسي رد قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني كان الملياردير الروسي أعطاه للنادي المنافس في ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية