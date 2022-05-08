اتحاد الكرة الفرنسي يكشف وجهة زيدان المقبلة

كشف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان قد يخلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو على دكة بدلاء باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يغادر الأرجنتيني منصبه بنهاية الموسم الحالي رغم فوزه بالدوري، بعد فشله في تحقيق دوري الأبطال وخروجه من كأس فرنسا وخسارته للسوبر الفرنسي.

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وقال رئيس الاتحاد الفرنسي خلال حديثه لصحيفة "ليكيب": زيدان أظهر قدراته التدريبية بشكل مذهل مع ريال مدريد، بالنسبة للفرنسيين قد يكون البديل الأمثل لمدرب المنتخب الحالي ديشامب، لكن هذا ليس هدفي، إذا اتفقنا أنا وديشامب على رحيله عن المنتخب، زيدان سيكون أحد الخيارات بكل تأكيد.

وتابع: زيدان قد يتولى تدريب باريس سان جيرمان، بالنسبة لمدرب المنتخب فإنك يجب ألا تكون مرتبطا بعقد مع أي جهة أخرى، سنبذل قصارى جهدنا لتهيئة كافة الظروف لديشامب من أجل الفوز بكأس العالم.

ويعد زيدان المدرب الأول في التاريخ الذي يفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، كما حقق الدوري الإسباني والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرتين خلال ولايتيه في "سانتياغو برنابيو".