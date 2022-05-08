اتحاد الكرة المصري يعلن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب

أعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن التشكيل الكامل للجهاز الفني لمنتخب الفراعنة والذي سيقوده إيهاب جلال كمدير فني خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وقال علام في مؤتمر صحافي عقد يوم الأحد بمقر اتحاد الكرة، إن الجهاز الفني المعاون لإيهاب جلال سيضم 3 أعضاء وهم محمد شوقي كمدرب عام وأحمد حسام كمدرب مساعد وعصام الحضري كمدرب لحراس المرمى.

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وأضاف أن محمد شوقي وعصام الحضري مستمران من الجهاز الفني الماضي بينما اصطحب ايهاب جلال معه أحمد حسام حيث كان ضمن جهازه الفني في فريق بيراميدز.

وأوضح أن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي سوف يستمر في موقعه بمنتخب مصر، وأكد أنهم يتمنون السير علي درب من سبقوهم ويحقق المنتخب الوطني إنجازات، خاصة أن المنتخب مقبل علي تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2023.

وشدد علام على أن عقد المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لمدة عامين مع توفير كافة الإمكانيات له لتحقيق أحلام الشعب المصري.