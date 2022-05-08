إشبيلية يخطف تعادلا قاتلا أمام فياريال بالدوري الإسباني

انتزع إشبيلية تعادلا مثيرا في اللحظات الأخيرة 1 - 1 من ملعب مضيفه فياريال، يوم الأحد، في المرحلة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل خيتافي وضيفه رايو فايكانو بدون أهداف.

وارتفع رصيد إشبيلية، الذي حقق فوزين فقط في مبارياته التسع الأخيرة بالمسابقة، إلى 65 نقطة في المركز الثالث، في حين رفع فياريال رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع.

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وبادر فياريال بالتسجيل عن طريق جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 86، لكن جيوليس كوندي، سجل هدف التعادل لأشبيلية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليمنح الفريق الأندلسي نقطة ثمينة.

وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء خيتافي وضيفه رايو فايكانو في وقت سابق يوم الأحد.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

وبقي رايو فايكانو في المركز الثاني عشر بترتيب المسابقة برصيد 42 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط على خيتافي، صاحب المركز الخامس عشر.