إصابة المفرج في الرباط الصليبي وغياب كويار لنهاية الموسم

أعلن الهلال عن إصابة لاعبيه متعب المفرج وغوستافو كويار خلال المباراة الأخيرة التي انتصر خلالها فريق العاصمة الرياض على نظيره ضمك بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على "تويتر": كشفت الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها متعب المفرج تعرّضه لإصابة في الرباط الصليبي، على أن يتحدّد موعد جراحته لاحقًا.
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وتابع: كما أوضحت الفحوص الطبية تعرّض المحترف الكولومبي كويار لإصابة في عضلة الساق، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي حتّى نهاية الموسم الرياضي الحالي.
ويواجه الهلال نظيره الاتفاق يوم الأربعاء، قبل مواجهة اتحاد جدة يوم الأحد.
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