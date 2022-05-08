الأهلي المصري يطلب "العدالة" من الاتحاد الإفريقي

أرسل النادي الأهلي المصري خطابًا يوم الأحد إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في دولة محايدة، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

وتردد في الفترة الأخيرة أن الاتحاد الإفريقي بصدد منح المغرب حق استضافة المباراة النهائية.

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واقترب فريقا الأهلي المصري والوداد المغربي من التأهل للمباراة النهائية، بعدما فاز الفريق المصري برباعية نظيفة على ضيفه وفاق سطيف الجزائري في مباراة الذهاب أمس، فيما فاز الوداد على مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 3 - 1.

وذكر الأهلي في خطابه الممهور بتوقيع محمود الخطيب رئيس النادي ونشره على موقعه الرسمي يوم الأحد، أنه نظرًا لأن "كاف" لم يعلن عن الدولة التي سوف تستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال حتى الآن، وهو الأمر الذي كان ينتظر الجميع الإعلان عنه في وقت مبكر، قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط؛ وهي التي تتبارى حاليًا في الدور قبل النهائي للبطولة.

وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر، خاصًة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.

وأكد النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الإفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق الفرق الأربعة.