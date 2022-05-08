بعد فشل بلوغ "الأبطال".. تخفيض راتب رونالدو

يعيش البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الحالي أحد أسوأ مواسمه على الإطلاق، فبعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، سيغيب رونالدو عنها للمرة الأولى في مسيرته، كما من المتوقع أن يتم تخفيض راتبه مع لاعبي الفريق بنسبة 25%.

وسقطت كتيبة رالف رانغنيك سقوطًا مدويًا بالأربعة أمام برايتون لتنتهي آمالهم في التأهل للبطولة القارية، لكن يظل هناك أمل طفيف في الوصول للدوري الأوروبي، مع وجودهم في المركز السادس وتبقي مباراة واحدة على نهاية موسم الفريق.

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ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جميع لاعبي الفريق سيواجهون تخفيضًا بنسبة 25% من رواتبهم، ما يعني أن رونالدو سيتسلم 288 ألف إسترليني أسبوعيًا بدلًا من 385 ألف، أما دي خيا فسيحصل على 281 ألف أسبوعيًا بعد خصم راتبه الأصلي والذي يبلغ 375 ألف بالأسبوع.

ويتبقى لمانشستر يونايتد زيارة أخيرة لملعب كريستال بالاس يوم 22 مايو قبل نهاية مشوارهم بالمسابقة المحلية.