تشيلسي يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات للموسم الثالث على التوالي

احتفظ فريق تشيلسي بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات للموسم الثالث على التوالي، عقب فوزه المثير 4 - 2 على ضيفه مانشستر يونايتد، يوم الأحد، في المرحلة الثانية والعشرين (الأخيرة) للمسابقة.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 56 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه فريق أرسنال، الذي تغلب 2 - صفر على وست هام يونايتد، فيما بقي مانشستر يونايتد في المركز الرابع بترتيب المسابقة برصيد 42 نقطة، خلف مانشستر سيتي، الذي تواجد في المركز الثالث بـ47 نقطة، عقب فوزه 4 - صفر على ريدنغ.

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كان يتعين على تشيلسي اجتياز عقبة مانشستر يونايتد، من أجل حسم اللقب رسميا لمصلحته هذا الموسم، دون انتظار نتيجة لقاء أرسنال ووست هام، الذي جرى في نفس التوقيت.

وتقدمت مارتا توماس لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة 13، قبل أن تتعادل إيرين كوتبرت لتشيلسي في الدقيقة 18، غير أن الفريق الضيف سرعان ما تقدم بهدف آخر عبر إيلا تون في الدقيقة 25.

وانتفض تشيلسي في الشوط الثاني، حيث أحرز هدف التعادل عن طريق سام كير في الدقيقة 46، فيما أحرزت جورو ريتن الهدف الثالث في الدقيقة 51.

وعادت كير لهز الشباك من جديد، مسجلة الهدف الرابع لتشيلسي وهدفها الشخصي الثاني في الدقيقة 66، ليحصل الفريق الأزرق على النقاط الثلاث ويتوج باللقب رسميا.