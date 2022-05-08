سيميوني عن الممر الشرفي: نحترم جماهيرنا أكثر من ريال مدريد

استبعد الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الوقوف في ممر شرفي تكريما لضيفه ريال مدريد المتوج مؤخرا بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم قبل المواجهة بين الفريقين في ملعبه واندا متروبوليتانو في وقت لاحق يوم الأحد.



وفي الأسبوع الماضي توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة 35 معززا رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بعد الفوز على إسبانيول وجرت العادة في إسبانيا أن يقف الفريق المنافس في المباراة التالية لتحية البطل قبل المباراة.



لكن سيميوني قال إن فريقه وبدافع الاحترام لمشاعر جمهوره لن يقف في ممر شرفي لتحية البطل في مباراة الأحد.



وقال سيميوني للصحافيين: لا أعرف إن كان هذا مطبقا في بطولات أخرى حول العالم. المجتمعات مختلفة.. على سبيل المثال هذا غير معروف في بلادي، نحترم ريال مدريد لكننا نحترم جمهورنا أكثر.



ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل برصيد 61 نقطة وبفارق ثلاث نقاط خلف إشبيلية صاحب المركز الثالث.



وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الذي قاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد انتفاضة رائعة إنه غير غاضب من قرار سيميوني.



وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم قوله: أتلتيكو مدريد هو فريق نحن نحترمه كثيرا وهو جارنا وصديقنا. وأنا أحترم لاعبيه وجمهوره ومدربه كثيرا، إذا فعلوا ذلك فهذا جيد وإن لم يفعلوا فلا بأس. نحن نحترم قرارهم أيا كان.

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