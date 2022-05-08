كلوب: سيتي لن يخسر.. لكننا لسنا في "جنازة"

طالب يورغن كلوب مدرب ليفربول فريقه يتجاوز تعادله 1-1 مع توتنهام هوتسبير يوم السبت رغم أن النتيجة كانت بمثابة ضربة كبيرة لآمال الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وعززت فرصة المنافس مانشستر سيتي في الاحتفاظ باللقب.

ومنح هدف لويس دياز ليفربول نقطة التعادل ليصعد فريق كلوب لصدارة الترتيب متفوقا بفارق الأهداف على سيتي الذي سيكون بوسعه العودة للصدارة والتفوق بفارق ثلاث نقاط على ليفربول إذا فاز في وقت لاحق يوم الأحد على ضيفه نيوكاسل يونايتد.

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وقال كلوب: أولا وقبل كل شيء علينا التوقف عن التصرف وكأننا كنا في جنازة.

وتابع: لم أقل هذا للاعبين لكن الأجواء هنا تشبه ذلك قليلا. نحن في كرة القدم حيث تحدث مثل هذه الأمور. خلال حياتي حدثت أمور أسوأ من هذا وأنا موجود حتى الآن.

وأوضح المدرب الألماني أنه لا يتوقع أن يتعثر المنافس على اللقب مانشستر سيتي خلال آخر أربع مباريات من الموسم.

وقال كلوب: الفرصة الوحيدة بالنسبة لنا هي حدوث شيء في صالحنا. تصور خسارة سيتي، أنا لا أتوقع ذلك. لكن تصور خسارة سيتي ونخسر نحن (اللقب) أيضا بسبب تراجع ثقتنا. سيكون هذا جنونيا.

وأتم: المشكلة بالنسبة لي ليست مباراة سيتي أمام نيوكاسل بل هي مباراتنا أمام أستون فيلا يوم الثلاثاء.

ولا يزال ليفربول الذي توج بلقب كأس رابطة المحترفين المحلية ينافس من أجل الفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم بعد الوصول لنهائي كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.