"اعتداء وإهانة وسرقة" خلال احتفالات جماهير شالكه بالعودة للدوري الألماني

تعرض عدة مشجعين لفريق شالكه لإصابات لدى نزول نحو ألفي مشجع إلى أرضية الملعب للاحتفال بصعود الفريق من جديد إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وجرى نقل بعض الأشخاص إلى المستشفى عقب المباراة التي انتهت بفوز شالكه على سانت باولي 3 - 2 يوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من دوري الدرجة الثانية.

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وحول شالكه تأخره بهدفين خلال مباراة أمس إلى الفوز ليفوز بلقب دوري الدرجة الثانية ويحسم صعوده من جديد إلى البوندسليغا، حيث يتفوق بفارق خمس نقاط أمام أقرب منافسيه هامبورغ ودارمشتاد وفيردر بريمن، مع تبقي مرحلة واحدة في المسابقة، علما بأن فيردر بريمن يتبقى له مباراة مؤجلة.

وذكرت الشرطة في غلسنكيرشن أيضا في بيان أصدرته اليوم الأحد أن 144 حالة إطلاق للألعاب النارية جرى تسجيلها قبل المباراة وخلالها.

وأصيب أحد أفراد الشرطة خلال شجار مع مشجع لفريق شالكه، وجرى تسجيل 20 تهمة جنائية منها الاعتداء والإهانة والسرقة على هامش المباراة.

وشهد استاد "فيلتينس أرينا" حضورا جماهيريا بكامل سعة المدرجات، حيث حضر المباراة 61 ألفا و271 مشجعا.

ويصعد إلى الدرجة الأولى أيضا صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية، وهو ما ستحسمه المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة، بينما يخوض صاحب المركز الثالث مواجهة فاصلة أمام صاحب المركز السادس عشر في دوري الدرجة الأولى، والذي يشغله شتوتجارت حاليا.