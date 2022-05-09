زيادة عدد الجماهير في الدوري المصري.. وتخفيض التذاكر

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، يوم الاثنين، زيادة عدد الجماهير إلى خمسة آلاف لكل مباراة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اعتبارا من الدور الثاني.

وذكرت الرابطة في بيان رسمي عبر صفحتها على "فيسبوك" أنه تقرر زيادة عدد حضور الجماهير إلى 5 آلاف مشجع لكل مباراة بدلا من 2000 وذلك من مباريات الدور الثاني، اعتبارا من المرحلة الثامنة عشرة من الدوري المصري.

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وأضافت الرابطة أنه تقرر: خفض سعر التذكرة الموحدة من 100 جنيه مصري إلى 75 جنيها، وذلك في إطار التيسير على الجماهير لحضور المباريات.