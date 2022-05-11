العين يكتسح الجزيرة بخماسية ويحسم لقب الدوري الإماراتي

نجح العين في ضمان التتويج بلقب الموسم الحالي من الدوري الإماراتي لكرة القدم، وذلك بعدما اكتسح ضيفه الجزيرة بخمسة أهداف دون رد يوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 23 من المسابقة.

ورفع العين رصيده إلى 58 نقطة، ليبتعد في فارق النقاط مع الشارقة صاحب المركز الثاني إلى عشر نقاط، وذلك قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة، وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد الجزيرة عند 45 نقطة في المركز الرابع.

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وفاز العين بلقب الدوري للمرة 14 في تاريخه، وللمرة الأولى منذ موسم 2017 - 2018، وهو الفريق الأكثر تتويجا بالمسابقة في التاريخ، يليه الوصل برصيد سبعة ألقاب.

ويدين العين بالفضل في الفوز الكبير إلى مهاجمه كودجو لابا، الذي سجل أربعة أهداف في شباك الجزيرة، مانحا فريقه فوزا كبيرا على حامل لقب الموسم الماضي.

وسجل كودجو لابا أهدافه في الدقائق 15و36 و50 و71 ، فيما أضاف زميله كايو الهدف الخامس في الدقيقة 85.

وشهدت المباراة خروج عبد الله ديابي لاعب الجزيرة مطرودا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.