هندرسون: سنواصل مطاردة مانشستر سيتي

طالب جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول بمواصلة الضغط على مانشستر سيتي في صراع المنافسة الدائر بينهما على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وواصل ليفربول مطاردة سيتي على الصدارة، عقب فوزه الصعب 2 - 1 على مضيفه أستون فيلا يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة بالمسابقة.

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وقلب ليفربول تأخره بهدف مبكر لأستون فيلا حمل توقيع دوغلاس لويز في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، بعدما رد بهدفين عن طريق نجميه الكاميروني جويل ماتيب والسنغالي ساديو ماني، ليتساوى الفريق الأحمر في رصيد النقاط مع مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي يتفوق بفارق الأهداف.

ومازال بإمكان مانشستر سيتي استعادة فارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن ليفربول، حال فوزه على مضيفه وولفرهامبتون، في وقت لاحق يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي.

لكن هندرسون، الذي يستعد لقيادة ليفربول لمواجهة تشيلسي في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، يدرك أن فريقه لا يمكنه التخلي عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات هندرسون للموقع الإلكتروني الرسمي لليفربول، حيث قال: نعم، نستمر في الدفع، ونحاول حصد أكبر عدد ممكن من النقاط. ينبغي علينا أن نتعافى الآن حيث لدينا مباراة كبيرة أخرى في نهاية الأسبوع ضد فريق جيد للغاية، لذا فإن المباريات تأتي كثيفة وسريعة.

وأضاف: كلما استمرت المنافسة، زادت أهمية المباريات وصعوبتها. نحن نستخدم كل التشكيلة التي نمتلكها وأعتقد أن اللاعبين الذين خاضوا لقاء أستون فيلا كانوا رائعين. فلنستعد الآن لمباراة كبيرة يوم السبت.

وأوضح قائد ليفربول: هذه هي كرة القدم وستكون هناك تقلبات في المباريات. يتعين عليك أن تتصرف بالطريقة الصحيحة. شعرت كما لو أننا فعلنا ذلك بالتأكيد (يوم الثلاثاء)، ولكي أكون صادقًا، فإن اللاعبين فعلوا ذلك لفترة طويلة من الوقت.

وتابع: ليس من السهل الفوز بالمباريات، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعتقد أن اللاعبين كانوا رائعين على مدى فترة طويلة من الزمن، وظلوا معًا في لحظات مهمة داخل المباريات، وسنحصل على المكافأة في النهاية.

وتعرض لاعب الوسط البرازيلي فابينيو لإصابة في أوتار الركبة مما اضطره للخروج من الملعب خلال الشوط الأول، حيث تحوم الشكوك بقوة بشأن إمكانية الدفع به بنهائي الكأس يوم السبت.