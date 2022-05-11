"يويفا": السوبر ليغ دُفنت لـ20 عامًا على الأقل

اعتبر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين يوم الأربعاء بأن فكرة دوري السوبر ليغ التي ولدت ميتة أصلا العام الماضي، "انتهت على الأقل على مدى 20 عاما".

وقال تشيفيرين في مؤتمر صحافي على هامش كونغرس الاتحاد القاري في فيينا: أولا، لا أحب تسميتها بالسوبر ليغ لأنها كل شيء إلا سوبر ليغ.

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وكان 12 ناديا من نخبة القارة الأوروبية قرّرت إطلاق دوري السوبر ليغ، لكنها واجهت انتقادات واسعة النطاق من حكومات بلادها ورابطات الدوري والاتحادات الوطنية فاضطرت إلى التراجع عن خطوتها. بيد أن ثلاثة أندية وهي يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة لا تزال تسعى إلى تعويمها من جديد من دون خطوات ملموسة في هذا الصدد.

بيد أن تشيفيرين كان واضحا بقوله: أعتقد بأن هذا المشروع انتهى بشكل نهائي أو على الأقل على مدى 20 عاما.

ولم يشأ رئيس الاتحاد القاري الغوص في الإجراءات التأديبية لويفا ضد الأندية الثلاث والتي توقفت العام الماضي بسبب قرار لمحكمة إسبانية اعتبرت بأن هذه الإجراءات باطلة قبل أن يرفع القضاء الإسباني الشهر الماضي الحظر على مقاضاتها، في الوقت الذي لا تزال الإجراءات سارية أمام محكمة العدل الأوروبية.

وقال تشيفيرين: يتعين علينا احترام المحاكم وانتظار النتيجة النهائية وأضاف: لديها (الأندية الثلاث) الحق في خوض مسابقتها الخاصة بها، لكن بطبيعة الحال، وبحسب قوانينا، إذا خضت مسابقة أخرى فإنك لا تستطيع المشاركة في مسابقتنا.