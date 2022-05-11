"الفيفا" يفتح تحقيقًا في "استبعاد الإكوادور من المونديال"

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الأربعاء أنه فتح تحقيقا في مزاعم دفع الإكوادور بلاعب غير مؤهل للمشاركة معها في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.



وقال الاتحاد التشيلي لكرة القدم الأسبوع الماضي إنه يملك دليلا على أن بايرون كاستيو ظهير فريق برشلونة جواياكيل ولد في توماكو بكولومبيا عام 1995 وليس في مدينة جنرال بياميل بلاياس الإكوادورية عام 1998 كما ورد في أوراقه الرسمية.



وأضاف الاتحاد التشيلي أن ظهير برشلونة جواياكيل الذي لعب في ثماني ضمن مباريات الإكوادور المؤهلة لنهائيات قطر استخدم جواز سفر وشهادة ميلاد مزورة.



والإكوادور هي واحدة من أربعة منتخبات من أميركا الجنوبية تأهلت بالفعل لنهائيات كأس العالم التي ستقام في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب البرازيل والأرجنتين وأوروغواي. وستخوض بيرو صاحبة المركز الخامس في الترتيب مباراة فاصلة الشهر المقبل.



وقال الفيفا في بيان: قرر الفيفا فتح إجراءات تأديبية فيما يتعلق باحتمال عدم أهلية بايرون ديفيد كاستيو سيجورا فيما يتعلق بالمباريات المذكورة أعلاه، في هذا السياق ، تمت دعوة الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم واتحاد كرة القدم في بيرو لعرض موقفهما أمام لجنة الانضباط التابعة للفيفا.



ورفض الاتحاد الإكوادوري الأسبوع الماضي مزاعم تشيلي ووصفها بأنها "شائعات لا أساس لها".



ومع ذلك ، فإن عدم أهلية كاستيو يمكن أن تسبب مشكلات للإكوادور.



ولعب كاستيو في ثماني مباريات من أصل 18 في تصفيات مع الإكوادور، حصد فيها الفريق 14 نقطة من أصل 26 نقطة.



وإذا خسرت الإكوادور نقاطا في المباريات التي شارك فيها كاستيو، فقد تفقد مكانها الحالي في نهائيات قطر.



واحتلت تشيلي المركز السابع في التصفيات برصيد 19 نقطة لكن إدواردو كارليتسو محامي الاتحاد التشيلي قال إنه إذا حصلت تشيلي على نقاط من مباراتي الإكوادور التي شارك فيهما كاستيو ستتأهل لكأس العالم بدلا من منافستها.

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