أستون فيلا يضم كوتينيو نهائيا من برشلونة مقابل 20 مليون يورو

أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس أن أستون فيلا تعاقد نهائيا مع صانع اللعب المعار فيليب كوتينيو مقابل 20 مليون يورو (20.74 مليون دولار).



وقال برشلونة إنه وضع شرطا جزائيا ينص على حصوله على 50 في المئة من صفقة بيع اللاعب مستقبلا. وسجل كوتينيو أربعة أهداف وصنع ثلاثة منذ انضمامه مبدئيا على سبيل الإعارة لأستون فيلا في يناير.



وانضم كوتينيو في أستون فيلا إلى قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد حيث لعب هذا الثنائي سويا في آنفيلد بين 2013 و2015. ويدرب جيرارد حاليا أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال جيرارد في بيان نشره موقع أستون فيلا: أبرم النادي صفقة رائعة. كوتينيو لاعب يتمتع بأعلى درجات الاحترافية وترك بصمة واضحة في النادي منذ انضمامه في يناير.



"بالطريقة التي يتصرف بها داخل الملعب وخارجه يعد كوتينيو أيضا مثلا يحتذى للاعبين الشبان الذين سيستفيدون بلا ريب من خبرته".



وانضم الدولي البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل حوالي 142 مليون جنيه استرليني (173.07 مليون دولار) لكنه أخفق في حجز مكان دائم في التشكيلة الأساسية في كامب نو وقضى موسم 2019-2020 معارا إلى بايرن ميونخ.



ويحتل أستون فيلا المركز 12 في الدوري ويستضيف كريستال بالاس يوم الأحد.



مادة اعلانية