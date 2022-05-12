.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أياكس يكشف عن بديل تن هاغ

  • الخط
تن هاغ
عقد خليفة تن هاغ يمتد لمدة موسمين

أياكس يكشف عن بديل تن هاغ

أمستردام - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي يوم الخميس، عن تعيين ألفريد شرودر مدرباً جديداً له قادماً من كلوب بروج البلجيكي، خلفاً لمواطنه إريك تن هاغ المنتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال بطل الدوري الهولندي في بيان: أياكس ونادي بروج وألفريد شرودر توصلوا إلى اتفاق حيال انتقال المدرب إلى أياكس.

وأضاف أن: شرودر وقع عقداً يدخل حيّز التنفيذ مع انتهاء الموسم الحالي، ويستمر لموسمين حتى 30 يونيو 2024، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العقد "يتضمن خيار التمديد لموسم ثالث".

وسيكون شروردر خليفة تن هاغ المنتقل مع اعتباراً من الموسم المقبل لقيادة "الشياطين الحمر"، بعدما قاد أياكس أمستردام إلى الاحتفاظ بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم، بعد فوزه الساحق على هيرينفين 5-صفر في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة يوم الأربعاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360.. موجة تنديد دولية وعربية بمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة... العربية 360.. موجة تنديد دولية وعربية بمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة...
اكتشف المزيد