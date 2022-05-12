الوداد لتأكيد تفوقه على بترو أتلتيكو وبلوغ النهائي الإفريقي

سيسعى الوداد البيضاوي المغربي لتأكيد تفوقه عندما يستضيف بترو أتلتيكو الأنغولي يوم الجمعة في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

واقترب الوداد من بلوغ النهائي الذي سيقام في المغرب بفوزه 3-1 على بترو أتلتيكو في لواندا ذهابا.

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ويخوض الوداد مساء يوم الخميس آخر حصة تدريبية منتشيا بفوزه الكبير ذهابا ليضع بذلك قدما في النهائي الذي قرر الاتحاد الإفريقي (الكاف) إقامته بالمغرب بعد أن أصبح البلد الوحيد الذي تقدم بطلب استضافة بعد انسحاب الاتحاد السنغالي.



وسيكون بوسع المدرب وليد الركراكي الاستفادة من خدمات لاعب الوسط الدفاعي جلال الداودي الذي أكمل عقوبة الإيقاف لمباراتين إلى جانب لاعب الوسط الهجومي رضا الجعدي بعد تعافيه من إصابة.



ويبحث الوداد عن لقبه الثالث في البطولة التي توج بلقبها آخر مرة في 2017 وقبل ذلك عليه تجاوز ضيفه بترو الذي سبق أن فاز الفريق المغربي عليه في دور المجموعات بالدار البيضاء 5-1.



وستقام المباراة أمام 35 ألف متفرج بدلا من 45 ألف مشجع بعد أن عاقب الكاف الوداد بسبب إلقاء مقذوفات في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.